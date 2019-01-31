كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - نشرة أخبار دمياط اليوم الخميس

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و المهندسة جيهان عبد المنعم مساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية الصناع بمدينة دمياط للأثاث خلال المؤتمر المنعقد بمركز تكنولوجيا الأثاث بحضور المهندس معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث و اللواء عمرو حمودة المشرف على تنفيذ المشروع بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة و السيد وائل العاصى مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات والسيد يحيى الزكى مدير إئتمان منطقة شرق الدلتا

حيث استهلت المحافظ المؤتمر بتقديم التهنئة للصناع الذين تسلموا الورش بالمدينة كما أعلنت عن تفاصيل البروتوكول الذى تم توقيعه أمس الثلاثاء مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية و جهاز تنمية المشروعات لفرش وتجهيز وحدات مشروع بشائر الخير ٥،٣ بمنتجات الصناع بالمدينة مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع يوم الأحد القادم بالمنطقة الشمالية العسكرية بمحافظة الإسكندرية بحضور جميع الصناع لمناقشة جميع أطر وأوجه التنفيذ وطرق الدفع و مواعيد التسليم.

كما أشارت عوض الى أن هذه المبادرة تعد واحدة من اهم المبادرات التى سيتم عقدها للترويج لمنتاجاتهم إلى جانب المعرض الدائم بالمدينة الذى جارى الانتهاء من تنفيذه خلال الأيام المقبلة

تم خلال المؤتمر مناقشة جميع المشكلات والطلبات التى تقدم بها الصناع وكذلك عرض كافة التسهيلات التى يقدمها لهم جهاز تنمية المشروعات وكذلك سبل إشراكهم فى المعارض المختلفة

وردا على الشكوى التى توجه بها الصناع بشأن عدم التزام سيارات السرفيس بموقف مدينة الأثاث بخط السير المحدد.. وجهت المحافظ إدارة المرور و المواقف والمتابعة بالديوان العام بالمتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بخط السير والأجرة مؤكدة على الإبلاغ فورا برقم السرفيس المخالف على أرقام الواتس اب المعلن عنها بالصفحة الرسمية لمحافظة دمياط.

وفى نهاية المؤتمر.. أكدت المحافظ و مساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء ان القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بمشروع مدينة دمياط للأثاث بهدف تطوير هذه الصناعة العريقة مضيفتين أنه سيتم دراسة جميع المعوقات و المشكلات التى تم طرحها لوضع حلول جذرية لها.

محافظ دمياط ومساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء تتفقدان عددا من الورش بها

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الأربعاء ترافقها المهندسة جيهان عبد المنعم مساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء بجولة داخل مدينة دمياط للأثاث تفقدتا خلالها عددا من الورش التى تم تسليمها للصناع وقيامهم بنقل المعدات وبدء العمل بها

حيث أشادتا خلال الجولة بمهارة الصانع الدمياطى وجودة منتجاتهم من الأثاث.

وذكرت الدكتورة منال عوض الى ان الدولة بكافة أجهزتها تقف بجانب الصناع بالمدينة وتعمل على تقديم كافة التسهيلات لهم ساعية الى تطوير هذه الصناعة والترويج لها لافتة إلى أنه سيتم إتاحة العديد والكثير من الفرص التسويقية لتنشيط الحركة التجارية بها، كما أكدت المحافظ أن السيد رئيس الجمهورية سيقوم بافتتاح المدينة رسميا الشهر المقبل.

محافظ دمياط تشهد ورشة العمل للتدريب على نظام التحصيل الإلكترونى (P. O. S)

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط صباح اليوم الأربعاء ورشة عمل للتدريب على نظام التحصيل الإلكترونى بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة (P.O.S)

حيث تم عقد الورشة طبقا لقرار وزير المالية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ والمعدل بقرار ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨ بخصوص نظام التحصيل الإلكتروني بهدف الوصول إلى الشمول المالى و المجتمع اللانقدى وتحسين أداء الاقتصاد القومى والتى جاءت بحضور السيدة سامية رضوان رئيس الإدارة المركزية بالمديرية المالية بدمياط ومندوبى قطاع الحسابات والمديريات المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية EFINANCE ومديرى الحسابات و مسئولى التحصيل بالجهات ومراجعى النقدية بالوحدات الحسابية.

وذكرت المحافظ أن ورش العمل ستساهم بشكل كبير في تطوير وتدريب الكوادر البشرية من ممثلى الوزارة والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة على تطبيقات السياسات المالية الحديثة وتطبيق وسائل التحصيل الإلكتروني بشكل صحيح وفعال والتى سيتم تفعيلها اعتبارا من مايو القادم

كما ألقت رئيس الإدارة المركزية بالمديرية المالية كلمة نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة والتى أكدوا فيها سعى الوزارة نحو تحقيق طفرة نوعية فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى من خلال تنفيذ حزمة من البرامج و السياسات المالية بهدف سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الاقتراضى للعملات الورقية من خلال الحد من تداولها فى الأسواق إلى جانب توفير الكثير فى تسوية التعاملات المالية.

منال عوض ومساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء تتابعان الموقف التنفيذى للمشروعات بالمحافظة

تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و المهندسة جيهان عبد المنعم مساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها فى الوقت الراهن على أرض المحافظة وذلك خلال الاجتماع المنعقد ظهر اليوم بحضور فريق متابعة المشروعات و مديرى المديريات و الهيئات الخدمية بدمياط.

حيث تم استعراض كافة المشروعات فى جميع القطاعات والذى قام فريق المتابعة بزيارتها خلال الثلاثة أيام السابقة ومعدلات تنفيذها وما تبقى من أعمال، كما تم مناقشة احتياجات بعض المشروعات من تدبير التمويل اللازم لاستكمالها و كذلك الوقوف على أى مشكلات وطرح الحلول اللازمة للانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المحددة.

وصرحت محافظ دمياط أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل جاهدة للمضى قدما فى تنفيذ جميع المشروعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين والعمل على إيجاد حلول جذرية لدفع عجلة العمل بها مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع جميع الوزارات لتذليل كافة العقبات

ومن جانبها أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم ان محافظة دمياط تشهد عددا من المشروعات القومية والخدمية الضخمة كمشروع مدينة دمياط للأثاث والذى سيقوم السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه الشهر المقبل مضيفة أنه يتم

المتابعة بصفة مستمرة لجميع المشروعات بهدف تنفيذ خطة الحكومة بتحقيق التنمية فى جميع المجالات.

محافظ دمياط توقع بروتوكول تعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية و جهاز تنمية المشروعات لفرش وحدات مشروع بشائر الخير ٥،٣ بالأثاث الدمياطى

وقعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الثلاثاء بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بمحافظة الإسكندرية بروتوكول تعاون ثلاثى مع اللواء أركان حرب على عشماوى قائد المنطقة و الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات لفرش وتجهيز وحدات مشروع بشائر الخير ٥،٣ المقام بمنطقة القبارى بالاسكندرية بمنتجات مصانع وورش مدينة دمياط للأثاث والذى جاء بحضور اللواء أحمد العزازى رئيس الشعبة الهندسية و المسئول عن مدن بشائر الخير.

وأكدت المحافظ أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون الجاد والمثمر بين القوات المسلحة و المؤسسات العامة والخاصة بهدف خدمة المواطنين وتوفير كل السبل لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم مشيرة إلى أنه فى ضوء هذه الاتفاقية سيتم إتاحة فرش عدد ٢٤١٩٢ وحدة سكنية بما يسهم بشكل كبير في إنعاش سوق الأثاث وفتح أسواق جديدة لمنتجات الصناع بالمدينة .

وأضافت الدكتورة منال عوض الى أن جهود الدولة تتجه نحو تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة والترويج لها وهذا ما يتم إتاحته داخل مدينة دمياط للأثاث ذلك المشروع القومى الضخم الذي يهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية ومركز تكنولوجي ، كما أكدت محافظ دمياط الى انه تم عقد اجتماع استمر لمدة أربع ساعات قبيل توقيع البروتوكول لمناقشة جميع أطر وأوجه تنفيذ بنود الاتفاقية.