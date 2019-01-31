باحثون صينيون يتوصلون لطريقة تمنع الإخصاب لدى الرجال

المألوف لدى الجميع أن النساء تتناول أدوية لمنع الحمل، إلا أن الجديد هو ابتكار وسائل طبية تمنع الإخصاب لدى الرجال، توصل إليها باحثو إحدى الجامعات الصينية مؤخرا.

وتقتصر موانع الإخصاب الحالية لدى الرجال على استخدام الواقي الذكري أو إجراء عملية قطع الحبل المنوي، وتعتمد هذه التقنية بالأساس على وقف انتقال الحيوانات المنوية إلى السائل المنوي عبر قناتين في الجهاز التناسلي، وفقا لموقع سكاي نيوز.

ويقول الباحثون في جامعة "نانشانغ" الصينية، إن الطريقة التي طوروها تدوم لفترة طويلة، وأوضحوا أنها تجرى في الجهاز التناسلي من خلال حقن أربع طبقات من مواد عدة في مجرى تدفق السائل المنوي.

وأوضح العلماء أن الطبقات تضم مواد عدة مرتبة، وفق نظام دقيق، ففي الطبقة الأولى، ثمة ما يعرفُ بألجينات الكالسيوم والهيدروجيل، وبعد ذلك تأتي جسيمات الذهب النانوية، وفي طبقة ثالثة، يتم وضع حمض الـEDTA، إضافة إلى طبقة أخرى من جسيمات الذهب النانوية.

وتؤدي كل واحدة من هذه الطبقات دورا معينا، فمادة الهيدروجيل مثلا تشكل حاجزا أمام السائل المنوي أثناء عملية القذف، أما حمض الـEDTA فيستطيع قتل الحيوانات المنوية، وفق موقع "نيو أطلس".

ويقول الباحثون إنهم استوحوا هذه الطريقة من إعداد الكوكتيل الذي يضم عدة طبقات وتظل كل مادة في طبقة، لوحدها لكنها تختلط بمجرد التعرض للحرارة أو للتحريك.

وجرى تجريب هذه الطريقة على الفئران، وأظهرت النتائج أن ذكور الحيوان لم تقم بإخصاب الإناث لمدة تصل إلى شهرين، وهو ما يبشر بنتائج واعدة وسط البشر مستقبلا.

وحين يرغب الأطباء في وقف هذه الطريقة، يستطيعون فعل ذلك بسهولة، باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وعندئذ، تختلط المكونات ويمكن إخراجها من الجهاز التناسلي للرجل بكل سهولة.

ولا تؤثر هذه الطريقة على النشاط الجنسي للرجل لكنها تساعد على تفادي عملية الإخصاب والحمل غير المرغوب فيه، حسب العلماء الصينيين.

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