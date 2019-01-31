كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - الاسماعيلى يبدأ خطة تأديب ميندوجا والجزيرى
ميندوجا
قرر مسئولى الاسماعيلى توقيع عقوبة مالية قدرها 20 ألف جنيه على الثنائى النيجيرى كريستوفر ميندوجا والتونسى لسعد الجزيرى بعد إنقطاعهما عن المران عقب وضعهما على قائمة الانتظار طالبين بمنحهم الفرصة للرحيل عن النادى فى ظل عدم الحاجة لجهودهم بعد التعاقد مع الثلاثى الاجنبى شيلونجو ومارشال ويحيى زايد
وطالب الثنائى ميندوجا والجزيرى فسخ تعاقدهم مع الدراويش مهددين باللجوء للاتحاد الدولى فيفا فى حالة استمرار وضعهم على قائمة الانتظار لاسيما أنهم لاعبان محترفان ومن حقهم البحث عن ناد أخر للمشاركة باستمرار الامر الذى بدأ مسئولى الإسماعيلى مواجهته بتوقيع العقوبات المادية على الثنائى .
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