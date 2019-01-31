كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - صافرة أوزبكية تدير نهائي كأس آسيا

نهائي كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف، سيدير نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، اليوم الخميس، إن إيرماتوف البالغ من العمر 41 عامًا، يعد على نطاق واسع من أفضل حكام العالم، وسيدير المباراة النهائية لهذه المسابقة القارية للمرة الثانية.

وأضاف الاتحاد القاري، أن إيرماتوف، الذي أدار نهائي كأس آسيا 2011 بين اليابان وأستراليا في قطر، يملك الرقم القياسي في قيادة 11 مباراة في نهائيات كأس العالم، منذ ظهوره الأول في 2010.

وفاز إيرماتوف بجائزة أفضل حكم آسيوي 5 مرات، كما أدار نهائي دوري أبطال آسيا 5 مرات أيضًا خلال مسيرته الرائعة.

وأدار الحكم الأوزبكي، مباراة قطر في دور الثمانية عندما فازت 1-0 على كوريا الجنوبية.

كما كان الحكم الأوزبكي حاضرا في فوز اليابان 1-0 على السعودية في دور الستة عشر.