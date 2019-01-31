كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - الجريدة الرسمية تنشر 14 قرار لمدبولي بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة



نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس، 14 قرارا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بعدد من المحافظات . وتخصصت الأراضى لإقامة مدارس ووحدات صحية ومعاهد ومحطات للصرف الصحى

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