كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - بشكتاش يقترب من استعارة لاعب دورتموند

دورتموند

بات نادي بشكتاش التركي، قريبًا من استعارة خدمات لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لتقارير تركية، فإن بشكتاش توصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند بشأن استعارة الياباني شينجي كاجاوا حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بشكتاش لن يدفع أي أموال لدورتموند مقابل استعارة اللاعب الياباني، لكن الفريق التركي سيدفع 1.5 مليون يورو إلى النادي الألماني، إذا أراد التعاقد مع كاجاوا بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يحصل شينجي كاجاوا على مليون يورو كراتب سنوي في بشكتاش.

ولا يشارك كاجاوا بصفة منتظمة تحت قيادة المدرب لوسيان فافر هذا الموسم، مما يعجل برحيله عن دورتموند.