كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر



صدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتى مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة فى موسكو بتاريخ 23-5-2018. نشر القرار بالجريدة الرسمية.

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