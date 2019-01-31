كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - قطع المياه عن المجاورة 13 في العاشر من رمضان لمدة أسبوع

أعلن المهندس عبد المنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم قطع المياه عن المجاورة 13 بالمدينة، والتي يجرى بها إحلال شبكة المياه وأعمال تنسيق الموقع، وذلك لمدة 5 ساعات يوميًا، بدءا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، ابتداءً من اليوم الخميس، ولمدة أسبوع- عدا الجمعة-؛ وذلك لتنفيذ أعمال الربط على شبكة المياه الجديدة، نظرًا لتهالك القديمة.

وأوضح الرفاعى أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن 15100، الخاص بالمدن الجديدة.