كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - إنشاء وحدة اجتماعية جديدة بمدينة السلوم



تحت رعاية وبتعليمات الوزيرة الدكتورة غادة والي وزيرة الشئون الاجتماعية، بدأ إنشاء إدارة ووحدة اجتماعية جديدة بمدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية. صرح بذلك أحمد خير مديرية مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح، مضيفًا أن تنفيذ إنشاء المبنى الجديد بالسلوم، عن طريق جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة. وأضاف أن الهدف من إنشاء الوحدة الاجتماعية بمدينة السلوم لخدمة أبناء المدينة بدلًا من تحمل مشقة السفر للمدن المجاورة وللاستفادة بأي خدمات تخص المدينة وقراها ونجوعها خاصة مع تباعد المسافات بين مدن المحافظة.

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