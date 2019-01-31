كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - ضبط 26 قضية بمحطات المترو خلال 24 ساعة



شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 26 قضية "سرقات عامة، مخدرات، نشل"، وكذا (2928) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

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