كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - اليوم .. افتتاح مقر للشهر العقاري في نقابة الصحفيين

يفتتح، اليوم الخميس، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، والمستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، نيابة عن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، مقر الشهر العقاري النموذجي الجديد بمبنى نقابة الصحفيين.

وذكر النقيب عبد المحسن سلامة، في تصريحات سابقة له، أن افتتاح مقر الشهر العقاري بالنقابة يعتبر إنجازًا مهمًا لتوفير خدمة متميزة للزملاء الصحفيين داخل مبنى النقابة، ويضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس الحالي خلال دورته الحالية.

وأضاف أن المقر الجديد للشهر العقاري تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة لتوفير خدمة متميزة من قبل وزارة العدل للصحفيين، حيث سيجري تطبيق خدمة الشباك الواحد بالمقر الجديد.