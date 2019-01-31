كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - وكالة الطاقة الذرية الدولية ترعى توفير العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان

يفتتح يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غد الجمعة احتفالات اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان.

وقال بيان للوكالة الدولية، إن الاحتفال سيتضمن مناقشة بين الأطباء والخبراء حول التقدم في علاج المرض ، حيث سيتم تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال العلاج الإشعاعي والأدوات الأخرى المدعومة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تساعد الدول على مواجهة العبء العالمي المتنامي للمرض.

وأشار البيان إلى أن الاحتفال سوف يعقد تحت عنوان "تعزيز القدرة على رعاية مرضى السرطان" وذلك في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.

يذكر أن مرض السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في العالم ويؤدى إلى وفاة شخص من كل ستة أشخاص في مختلف الدول ويعتبر نقص الوصول إلى العلاج الإشعاعي بأسعار معقولة عقبة رئيسية في مكافحة السرطان.

ومن المعروف أن وكالة الطاقة الذرية تدعم الدول الأعضاء في استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية لتحسين تشخيص المرض وعلاجه .