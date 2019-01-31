كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - اليوم.. أولى جلسات محاكمة 319 متهما بتنظيم ولاية سيناء الإرهابي

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 319 متهما في القضية 137 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ"تنظيم ولاية سيناء" الإرهابى.

وتضم القضية 137 لسنة 2018 جنايات، القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وتمت إحالتهما إلى القضاء.

ويواجه المتهمون في القضية، والبالغ عددهم 319 متهمًا، اتهامات تتعلق باعتناق الأفكار التكفيرية الجهادية، التي تقوم على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، وتبيح دماء الطائفة المسيحية واستحلال دمائهم وأموالهم، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

وكشفت التحريات الأمنية بقطاع الأمن الوطني، عن أن القيادي بتنظيم "ولاية سيناء"، على سلمان الدرز، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم على سلمان، اتهامات بتكليفه مسئولي الخلايا، الآنف بيانها، باستقدام عناصر نسائية لممارسة ما وصفته بـ"جهاد النكاح" لجذب العناصر الشبابية لصفوف التنظيم، حيث تمكن المتهمون من استقطاب العديد من العناصر النسائية، ودفعهن للسفر لمحافظة شمال سيناء للالتحاق بصفوف التنظيم.