كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - اليوم - الحكم على 28 متهما بـ"لجان إعلام الإخوان"

تصدر الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، الحكم على 28 متهمًا بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية، ومكملين، والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا «طوارئ».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد السعيد الشربيني، وسامح سليمان، ومحمد عمار.

جاء في قرار الاتهام أنه في غضون عامي 2017 و2018 أسس المتهم الأول وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

والمتهمون المحبوسون هم: "هانى عوض، محمد عبد الله محمد، صالح رضا صالح أحمد، سعيد إمام حشاد، عادل عبد الرشيد، أحمد على عبد العزيز، مجدى محمد محمد عمارة، طه محمد على الحلبى، نعمان السيد محمد".

وشمل قرار الاتهام 19 متهما هاربين هم: "حسام الدين عاطف، محمد عبد العزيز محمد شوبير مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، هشام كامل عبد الحكيم، عماد محمد السيد عامر، محمد أحمد عبد الفتاح، توفيق على على حسن، عبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو، محمد أحمد حافظ، مايسة محمود، غادة محمد نجيب، هشام محمد عبد الدائم، عمر عبد الواحد، عيد محمود سليمان، طارق محمد قاسم، هشام أحمد على، نبيه أحمد عوض، حسام الدين مصطفى، أحمد محمد عبد الحليم، مصطفى محمد مصطفى".