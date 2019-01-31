كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - ضبط ٢٣ كيلو لحمة بلدي دون أختام في الغردقة

تمكنت مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط ٢٣ كيلو لحمة بلدى بدون أختام بالغردقة.

تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن للبحر الأحمر إخطارا بتمكن ضباط قسم مباحث التموين من ضبط "عبدالله أ ع"، 58 عاما ، مقيم المنيرة الغربية بإمبابة - الجيزة، ويعمل "شيف عمومي" بفندق بالممشى السياحى دائرة قسم أول الغردقة لحيازته 23 كيلو جراما من لحوم بقرى طازجة "فخذة" بالعظم دون أختام تفيد ذبحها داخل المجازر الحكومية ولم يتم الكشف الطبي عليها بالمخالفة للقانون 53 لسنة 1966 والقانون 517 لسنة 1986، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1730/2019 جنح أول الغردقة.

كما تم ضبط ٨ قضايا بينها ٤ قضايا عدم حمل شهادة صحية، 3 قضايا عدم إعلان عن أسعار، قضية واحدة إدارة محل بدون ترخيص.