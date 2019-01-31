كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - جمعة: إلحاق 6 أئمة من خريجي اللغات بمركزي شرم الشيخ والغردقة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم إلحاق ستة أئمة بمراكز الثقافة الإسلامية لغات، ثلاثة منهم بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وثلاثة آخرين بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد المينا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف الوزير، في تصريح صحفي أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة لنشر الثقافة الإسلامية الوسطية الصحيحة باللغات المختلفة، وسعيها أيضا لرفع المستوى العلمي للأئمة ولا سيما في مجال إتقان اللغات الأجنبية من خلال التدريب والتأهيل والممارسة العملية.

وأشار إلى أن أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ستبدأ الأسبوع المقبل اختبارات قياس مستوى اللغة الإنجليزية لمائة إمام وواعظة لتصنيفهم إلى مجموعات حسب مستوى كل منهم ووضع برامج اللغة المناسبة لكل مستوى، قصد تأهيل الأئمة والواعظات لنشر الفهم الإسلامي الصحيح باللغات المختلفة.