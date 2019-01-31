كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - عنتيل الانترنت خدع ٦٣ فتاة : جبار

أصدرت محكمة سويدية في مدينة بوروس حكما بالسجن لمدة 6 سنوات على شاب 23 عاما للتغرير بالفتيات الصغيرات عبر الإنترنت بلغ عددهن 63 فتاة.

وقالت المحكمة في حكمها إن الرجل كان يتصل بالفتيات عبر تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل "سناب شات" و"سكايب" تحت ستار أنه صبي أقرب إلى سنهن وتتراوح أعمارهن بين 10 16 عاما.

وأشار موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي إلى أن هذه الجرائم وقعت خلال عامين، ولم يتم إدانته في واحدة منها لأن عمر الضحية كان 16 عاما.