كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:01 صباحاً - اليوم.. المركزي يطرح أذون خزانة بـ18 مليار جنيه



يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات. ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 364 يومًا. وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين (سندات - أذون خزانة)، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

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