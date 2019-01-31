انت الان تتابع تفاصيل خبر علم العراق يحرج إسبانيا.. هذا ما حدث والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 09:52 صباحاً - شكلت زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس إلى العراق حالة من الإحراج لبلاده، بعد رفع طائرته الخاصة التي حطت في بغداد، اليوم الأربعاء، العلم العراقي القديم ذي النجوم الثلاثة، والذي يعود لنحو ما قبل 3 عقود.

وسارعت السفارة الإسبانية في بغداد إلى تقديم الاعتذار للعراقيين بسبب الخطأ الفادح لطاقم طائرة الملك الإسباني، واعدة بإصلاح ذلك عند مغادرة الملك للعراق.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "نتقدم باعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح، بتعليقهم علماً سابقاً لجمهورية العراق أثناء الزيارة".

وتابعت السفارة: "سوف يتم تصحيح هذا الخطأ عصر اليوم عند المغادرة.. في هذه الأثناء فإنَّ الزيارة التاريخيه تجري بشكلٍ ممتاز".

يشار إلى أنه تم اعتماد أول علم للعراق عام 1921، عند إنشاء المملكة العراقية الهاشمية، واُستمِدت ألوانه من أحد أبيات قصيدة الشاعر صفي الدين الحلي.

وفي 1958 أقر علم جديد للاتحاد الهاشمي بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية، مع احتفاظ كل بلد بعلمه الخاص به.