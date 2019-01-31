انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: طقس "سيئ للغاية" في أمريكا يودي بحياة 7 أشخاص والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 09:52 صباحاً - يعيش عشرات الملايين في الولايات المتحدة أجواء طقس سيء للغاية؛ أودى بحياة 7 أشخاص على الأقل.

وانخفضت درجات الحرارة إلى أدنى مستويات لها منذ عقود، وقد أعلنت حالة الطوارئ في ولايات وسكنسن وميتشغان وإلينوي، بحسب ما ذكرت "بي بي سي"، الخميس.

وضرب الطقس السيء ولايات أخرى غير معتادة على الأجواء الباردة، منها مسيسيبي وألاباما، التي تعاني من ظروف صعبة.

بدورهم يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن شيكاغو، وهي واحدة من أكثر المدن الأمريكية ازدحاماً، يمكن أن تصبح أكثر برودة من القارة القطبية الجنوبية في الأيام المقبلة.

وألغت السلطات آلاف الرحلات الجوية يوم الثلاثاء الماضي، ومن المتوقع استمرار الاضطرابات في حركة السفر.

وأبقت السلطات الملاجئ الدافئة مفتوحة طوال اليوم، بينما أخذت الشرطة تبحث عن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في هذه البرودة.

وحذرت ايمي سيلي، وهي من خبراء الأرصاد الجوية، سكان شيكاغو من استمرار الطقس السيء، وطالبتهم بالبقاء في منازلهم قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.