انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. الأمن الصيني يقتحم مسجداً ويضرب مصلين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 09:52 صباحاً - نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مقطعاً مصوراً يُظهر اقتحام رجال أمن في الصين أحد المساجد، والاعتداء على مصلين، بمنطقة في مقاطعة يونان.

جاء ذلك في تغريدة نشرها فريق التواصل بالخارجية على "تويتر"، أمس الأربعاء، جاء فيها: "شاهد.. مقطع متداول يقول الناشطون إنه يُظهر عناصر الأمن في الصين وهي تقتحم مساجد بمقاطعة يونّان، واعتقالها عشرات المصلين، والاعتداء عليهم بالضرب، وطرد الباقين بالقوة، بذريعة أنها غير قانونية".

ولفت الفريق إلى أن هناك تقارير وردت، تفيد بأن السلطات أغلقت تلك المساجد، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أنها هدمتها.

يشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اتهمت الحكومة الصينية، بتقرير لها، في سبتمبر الماضي، بإطلاق "حملة انتهاك جماعية وممنهجة لحقوق الإنسان، ضد المسلمين الأويغور في إقليم تركستان الشرقية (شينغيانغ) ذاتي الحكم، شمال غربي البلاد".

وقالت المنظمة، في تقريرها: إن لديها "أدلة جديدة على الاعتقال التعسفي الجماعي (ضد الأويغور) على يد الحكومة الصينية، والتعذيب وسوء المعاملة والقيود المتزايدة على الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة".

ومنذ عام 1949، احتلت بكين إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة"، في إشارة إلى أن هذا الإقليم أصبح جزءاً من جمهورية الصين الشعبية.