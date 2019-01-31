استشاري صحة نفسية: الكتمان في الحياة الزوجية يولد العنف والانفجار

قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، إنه عندما يتواجد حوار في الأسرة بين الزوجين سيكون هناك استقرار، وذلك رغم ضغوط الحياة، خاصة أن العلاقة الزوجية تحتاج أن يكون هناك تفاهم منذ البداية، والجدال يولد تفاهم بطريقة عقلانية وناضحة ويوطد العلاقة بين الزوجين.

وأضاف "هاني"، في لقاء خاص مع داليا أشرف مقدمة برنامج "8 الصبح"، أن كتمان وكبت المشاعر بين الزوجين يولد الغضب والعنف والانفجار، وذلك في حالة تجاهل الزوجين لبعضهم البعض، وكل ذلك سيؤثر على تربية الأبناء.

وتابع أن الأبناء يكون لديهم وعي بكل شيء يدور بين الأباء من مشاكل وخلافات، ويتم تخزين كل هذا في العقل الباطن، ويتكون لدي الأطفال هذه المشاكل في صورة ذكريات.

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