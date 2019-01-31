"مذكرات من طريق الحرير".. مجموعة أزياء راقية للمصممان قزي وأسطا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المصممان اللبنانيان جورج قزي وأسعد أسطا مجموعة الأزياء الراقية لربيع 2019 ضمن أسبوع الموضة في باريس، أطلقا عليها اسم "مذكرات من طريق الحرير".

وجاءت المجموعة غنية بالأقمشة الناعمة المتدفقة والتطريزات العتيقة والصور الظلية المنحوتة.

وقد عرف المصممان، اللذان عملا في السابق مع المصمم العالمي إيلي صعب قبل إطلاق علامتهما الخاصة، بعضهما البعض منذ أيام الدراسة في معهد التصميم وجمع بينهما حب صناعة الأزياء.

وعكست كل قطعة من المجموعة مدينة معينة أو نصبا تذكاريا أومعلما بارزا على طول طريق رحلة انتقال الحرير بين الشرق والغرب، واستخدم المصممان تقنيات متنوعة تشمل الطيات والتطريزات العتيقة والصور الظلية المنحوتة لتعكس الرحلة، إلى جانب أقمشة الحرير الفاخرة كالساتان الحريري والمزدوج، الأورغنزا والجازار الحريري.

أما لوحة الألوان فعكست ألوان السماء من الغسق إلى الفجر، مع ظلال من أخضر الجاد الأزرق اللازوردي، والأبيض الياسميني، الوردي الباهت، الليلكي، أصفر الباستيل والأزرق الشاحب.

يذكر أن قائمة عملاء علامة قزي وأسطا تشمل كبار نجوم هوليوود أمثال بيونسيه وكاردي بي وكيندال جينر.