آلام الحلق شائعة في الشتاء.. هل خل التفاح علاج فعال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

يُصاب الشخص بآلام الحلق بفعل الفيروسات والبكتيريا والحساسية، وتلعب العلاجات المنزلية دورًا فعالًا في التخلص من هذه المشكلة، هل خل التفاح فعال؟.

يتميز خل التفاح بخصائصه المضادة للبكتيريا، حيث يعمل كمضاد حيوي للتخلص من العدوى البكتيرية، وتخفيف ألم الحلق لدى بعض مستخدميه من خلال الغرغرة به بعد تخفيفه بالماء، وخلق بيئة قلوية داخل الجسم، والتي يمكن أن تساعد على قتل بعض البكتيريا والفيروسات، فبعض أنواع الجراثيم ينمو في البيئة الأكثر حمضية، وتساعد مركبات خل التفاح على تعزيز جهاز المناعة، وطرد الإفرازات المخاطية.

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