مدربة كلاب تقدم 3 نصائح: "ماتبصش في عينه ولا تلمسه"

قدمت دعاء الموافي مدربة الكلاب، بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع الكلاب حتى لا يصابوا منهم بأي أذى.
وقالت الموافي خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، إن هناك 3 قواعد رئيسية في التعامل مع الكلاب: "ماينفعش أبص في عينه ولا ألمسه ولا أتكلم معاه لان دي مساحته الشخصية".
وحذرت مدربة الكلاب من الاقتراب من الكلاب مشبهة ذلك بالاقتراب من أي شخص واحتضانه دون معرفته مؤكدة أن ذلك يختلف حال كون الكلب يعرف الشخص من عدمه.
وقالت "دعاء" إنها خريجة كلية الإعلام ولم تستطع العمل في مجال دراستها واتجهت لتدريب الكلاب وتدريب أصحاب الكلاب للتعامل معها.
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