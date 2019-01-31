كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - بملابس البحر الشفافة .. كايلي جينير في جلسة تصوير مثيرة - صورة



عادت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر إلى العمل بعد تمضية إجازة مع حبيبها ترافيس سكوت وابنتهما ستورمي في جزر تركس وكايكوس الأسبوع الماضي. وشوهدت صاحبة احدى أشهر ماركات الماكياج البالغة من العمر 21 عاماً في استوديو تصويري حيث خاضت جلسة تصوير جديدة لصالح احدى العلامات التجارية. ونشرت كايلي بعض الصور من الجلسة، وهي ترتدي ملابس السباحة مع سترة والكعب العالي على حسابها الرسمي على انستغرام وسرعان ما أشعلت الإنترنت بإطلالتها المثيرة.





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