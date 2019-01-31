كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - بطل كمال أجسام عالمي يهزم الإعلامي عمرو خليل على الهواء-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
قام الإعلامي عمرو خليل، بتحدي بطل كمال الأجسام رايات تيري، أحد أبطال مستر أوليمبيا في "الرست"، على الهواء، مباشرة، وهزم " رايان تيري"، الإعلامي عمرو خليل بكل سهولة.
وعلق الاعلامي، خلال تقديمه لبرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" الترابيزة اتكسرت"، وقال "رايان"، إنه بدأ التدريب على رياضة كمال الأجسام منذ أن كان صغيرا في السن، مضيفا:" لم أكن طفل واثقا في نفسه وكنت أريد أن أزيد ثقتي في نفسي وليس الحصول على الشهرة".
وأضاف:" وقعت في حب كمال الأجسام، وعندما كنت في سن العشرين كنت أحاول أن اتنافس حتى أصل إلى أعلى مستوى في كمال الأجسام".
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