كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - جدول مباريات اليوم الخميس 31-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين
مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الخميس والموافق 31 يناير 2019، والقنوات الناقلة.
مولودية الجزائر يواجه المريخ السوداني الساعة الثامنة مساء في بطولة كأس زايد للأندية العربية. مباراة منقولة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.
ويلعب جيرونا مع ريال مدريد في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا الساعة العاشرة والنصف مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.
قبل كل ذلك، يلعب عمرو وردة مع فريقه الجديد أتروميتوس أمام أوميلوس الساعة الخامسة والربع مساء في الدوري اليوناني. مباراة منقولة عبر قناة أون سبورت.
وأخيرا، يلعب إنتر ميلان مع لاتسيو الساعة العاشرة مساء في كأس إيطاليا.
جدول مباريات اليوم الخميس 31-1-2019
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
نادي مولودية الجزائر مع المريخ 08:00 مساء
كأس ملك إسبانيا
جيرونا مع ريـال مدريد 10:30 مساء
كأس إيطاليا
انتر ميلان مع لاتسيو 10:00 مساء
كانت هذه تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم الخميس 31-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.