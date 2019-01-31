كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - جدول مباريات اليوم الخميس 31-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس والموافق 31 يناير 2019، والقنوات الناقلة.

مولودية الجزائر يواجه المريخ السوداني الساعة الثامنة مساء في بطولة كأس زايد للأندية العربية. مباراة منقولة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

ويلعب جيرونا مع ريال مدريد في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا الساعة العاشرة والنصف مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

قبل كل ذلك، يلعب عمرو وردة مع فريقه الجديد أتروميتوس أمام أوميلوس الساعة الخامسة والربع مساء في الدوري اليوناني. مباراة منقولة عبر قناة أون سبورت.

وأخيرا، يلعب إنتر ميلان مع لاتسيو الساعة العاشرة مساء في كأس إيطاليا.

جدول مباريات اليوم الخميس 31-1-2019

كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

نادي مولودية الجزائر مع المريخ 08:00 مساء

كأس ملك إسبانيا

جيرونا مع ريـال مدريد 10:30 مساء

كأس إيطاليا

انتر ميلان مع لاتسيو 10:00 مساء