كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - خبيرة تغذية: تناول الأطفال للخضروات يقهم من الأمراض ويعزز جهاز المناعة

قالت فداء شاتيلا، خبيرة التغذية إن الخضروات من العناصر الغذائية المهمة للغاية في حياة الطفل، الا أن معظم الأطفال لا يفضلون تناولها.

وأضافت شاتيلا، في حوارها ببرنامج يوم جديد، المذاع على فضائية الغد، أن الوجبات السريعة تمثل خطرا على صحة الأطفال، لافتةً إلى أن تناول التمر يحارب فقر الدم.

وأوضحت خبيرة التغذية أنه لابد من إطعام الأطفال الخضروات لما تحتويه من الفيتامينات والمعادن اللازمة له، لافتة إلى ان الكثير من الدراسات اثبتت أن تناول الأطفال للخضروات يقهم من الأمراض على المدى الطويل ويعزز جهاز مناعته.

وأكدت شاتيلا أن إضافة الألوان على الخضروات والطعام الصحي بشكل عام يزيد إقبال الطفل ورغبته لتناولها، لذا ننصح بإعداد السلطة بطريقة جميلة وملفتة لنظر الطفل وخلط جميع الألوان مع بعض.