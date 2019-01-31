كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - احذر غسل الدجاج قبل طهيه.. تعرف على الأسباب

أفادت دراسة علمية جديدة بأن عملية غسل الدجاج النيئ قبل طهيه يعد خطأ فادحا، وذكرت الدراسة أن غسل الدجاج يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأمراض وبعض المشاكل الصحية التي تصل إلى حد التسمم الغذائي.

جاء ذلك خلال التقرير المصور الذي اذاعته فضائية الغد، والذي أكد أن الدجاج يعد البروتين الأشهر على موائد الطعام في العالم مقارنة باللحوم الأخرى.

كما أشار التقرير إلى أن موقع هيئة الصحة العالمية في بريطانيا نشر دراسة تثبت أن سكب الماء على الدجاج النيئ قد ينقل أنوعًا مختلفة من الباكتيريا الضارة إلى اليدين والملابس ومعدات الطهي القريبة والتي تزيد من فرصة أنتشار الأمراض.

كما وأوضح التقرير إلى أن الدراسة البريطانية أكدت أن بعض أنواع البكتيريا قد تسبب نوعًا من أنواع التسمم الغذائي، كما أن هناك نسبة تقترب من 50% من الدواجن تحمل البكتيريا التي تتسبب في الأمراض.