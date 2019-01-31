كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - التكنولوجيا سببًا رئيسيًا في التفكك الأسري

يصاحب الاستخدام المفرط للتكنولوجيا تغيرات كبيرة على جميع أفراد المجتمع، فبالتأكيد هناك جانب إيجابي للتكنولوجيا من حيث تسهيل الحياة اليومية وانجاز عدة اعمال بمجرد لمس شاشة الهاتف مثلا، لكن سلبيات التكنولوجيا انعكست أيضًا بشكل واضح على المجتمع والأسرة، جاء هذا خلال التقرير الذي اذاعته فضائية الغد حول استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية وما تنقله للمجتمعات من سلبيات وايجابيات.

وأفاد التقرير بأن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا أحدث تغيرات واضحة على المجتمع، هذا بالإضافة إلى أن استخدام العاب الفيديو من قبل الأطفال والشباب أصبح ساحة لإضاعة الوقت واثبات الذات.

فيما قال يزن زيف، الخبير في البرمجة إن الشباب يلجؤون إلى التكنولوجيا الرقمية لأنها المتنفس الوحيد بالنسبة لهم، لافتًا إلى أن الاكثار من استخدام التكنولوجيا قد يسبب العزلة الاجتماعية.

كما وأشار التقرير إلى أن التكنولوجيا تعتبر سببًا هامًا في التفكك الأسري في المجتمعات، هذا بالإضافة إلى أنها تعتبر سلاحًا ذو حدين قد تفتك سلبياتها بالعلاقات البشرية.