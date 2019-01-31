كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - الوزراء: جاري تطبيق ميكنة الخدمات الحكومية

كتبت : شيرين عصملي

قال المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماع اليوم ، ما تم تحقيقه في منتدى دافوس أمام جميع الوزراء.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، ان هناك تكليفات واضحة للوزراء للعمل مع جميع الشركات الجديدة التي ستدخل إلى السوق المصري، والتي ستقوم برفع قيمة استثماراتها داخل الدولة، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات لجميع المستثمرين.

وأكد أن شركة " لازارد "، ستقوم بالترويج للإصلاح الاقتصادي داخل الدولة المصرية، منوها بأنه ستكون بمثابة هيئة متحدث عن الحكومة المصرية أمام العالم .

وأوضح أنه سيتم إنجاز الخدمات الحكومية، من خلال توفير الميكنة للمواطنين ، من خلال بعض التطبيقات، مؤكدا ان تطبيق هذا المشروع سيتيح توفير أوقات كثيرة، والقضاء على الفساد متابعا: "يتم التعامل على الانتهاء من مشروع ميكنة كافة الخدمات الحكومية داخل الدولة".