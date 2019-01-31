كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - "تطوير العشوائيات" تؤكد القضاء على المناطق غير الآمنة بنهاية 2019

كتبت : شيرين عصملي

قال المهندس خالد صديق ، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه يتم العمل على ملف تطوير منشأة ناصر، والدويقة، منذ عام ونصف، مشيرا إلى نقل العديد من المواطنين، إلى حي الأسمرات قبل وقوع حادث أمس وسقوط صخرة الدويقة.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أنه تم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات بعد انهيار صخرة الدويقة عام " 2008 " ، موضحا أنه تم البدء الفعلي للصندوق منذ 4 أعوام .

وأوضح أن التعامل الحكومي مع أزمة صخرة الدويقة، ونقل الأهالي لمنطقه الأسمرات في قيمة التميز ، مؤكدا أن نهاية العام الحالي سيتم القضاء على كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.