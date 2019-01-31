كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - تفاصيل نجاة المصري الوحيد خلال غرق تيتانيك-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

روت ياسمين سعد مؤلفة رواية تذكرة على متن تيتانيك، تفاصيل نجاة المصري الوحيد على متن سفينة تيتانيك من الموت، قائلة:" كان يدعى حمد حسب، ووجدت تذكرته على الموقع الرسمي للسفينة، ولكنها لم تمكنني من الوصول إلى أسرته في مصر للتعرف على كيفية نجاته من الموت"، قائلة:"لم يروِ أي فرد تفاصيل نجاة حمد حسب من غرف السفينة، ولم يتحدث الأمريكان الذين كانوا برفقته عنه لأنه كان غامضا على حد وصفهم".

وأضافت " سعد " في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" نشرت موضوعا عن رحلة البحث عن المصري الناجي من تيتانيك على أمل ان يراه احد من أسرته واتواصل معه للتعرف على تفاصيل قصته، وبالفعل تواصلت مع أسرته وأحفاده ورووا قصة جدهم الناجي من تيتانيك".

وأكملت:" حمد كان شغال ترجمان «مرشد سياحي» وكان يمتلك اصدقاء من كل مكان في العالم وكان فردا ميسور الحال، وعرض عليه أصدقاء له تذكرة سفينة تيتانيك كرد جميل لأفعاله الطيبة معهم"، مضيفة:" حمد كان يسير في السفينة وسمع صراخا في غرفة المراقبة وسمع كلمة السفينة تغرق، ولما سمع كده جري، وقال لأصحابه الامريكان ان السفينة تغرق، وتوجه مباشرة إلى قارب الإنقاذ حتى يستطيع ضمان أماكن قبل زحام الركاب عليها".

وأردفت:" هرب حمد حيب في القارب رقم 3، وقطع حبل القارب حتى لا تتكالب عليه الناس، وعاد إلى مصر بعد 3 سنين من الواقعة".