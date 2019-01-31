كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - قبطان: ميناء دمياط لا يتوقف عن العمل إلا 24 ساعة في السنة
كتبت : شيرين عصملي
قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، إن ميناء دمياط هو أحد الموانئ الرئيسية في البحر المتوسط، باعتباره أول منفذ الدلتا.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن ميناء دمياط يخضع للإغلاق يوما واحدا على مدار العام، بعكس الموانئ الأخرى.
وأوضح أنه يتم تداول جميع أنواع البضائع داخل ميناء دمياط ، موضحا ان أكبر نسبة حبوب يتم دخولها الى الدوله من خلال ميناء دمياط ن مؤكدا أن حركة السفن داخل الميناء تحقق عشرات الآلاف من الدولارات.
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