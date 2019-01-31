كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - ربان: سفن ميناء دمياط تحقق عشرات الآلاف من الدولارات

كتبت : شيرين عصملي

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، إن الاهتمام بالبيئة ، هو سبب اطلاق لقب الميناء الأخضر على ميناء دمياط .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن ميناء دمياط به أفضل غرفة عمليات؛ لتغطية جميع المواقف الأمنية داخله.

وأوضح أنه تم الوصول إلى معدلات أداء الشحن والتفريغ التي تقلل المدي الزمني لوجود الحاويات بالميناء، لافتا أن حركة السفن بالميناء تحقق عشرات الالاف من الدولارات .