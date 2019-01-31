كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - خالد الجندي يرد على منكري فرضية الحجاب

كتبت : شيرين عصملي

رد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على عدم وجود نص قرانى بفرض غطاء الرأس، قائلا: "الخمار ومعناه فى اللغة العربية غطاء الرأس ونقول الحجاب مجازا".

واستشهد الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، بقول الله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ".

وأشار الجندى، إلى حديث عن عقبة بن عامر،: "وكان له أخت تحج مع رسول الله فى حجة الوداع، فرأى الرسول امرأة تسير حافية ناشرة شعرها فقال: مروها أن تختمر وتكفر عن مخالفتها الشريعة".