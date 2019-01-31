كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - خالد الجندي: سعد الدين الهلالي لم ينفي فرضية الحجاب

كتبت : شيرين عصملي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدكتور سعد الدين الهلالي لم ينفي أبدا فرضية ارتداء الحجاب على المرأة المسلمة، مؤكدا على أنه لا يوجد عالم في ديننا يُعتد برأيه في هذا الأمر أكد على عدم فرضية الحجاب.

وأوضح "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "dmc" اليوم الأربعاء، أنه أدرى الناس بما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي في هذا الشأن نظرا لصلة النسب التي تجمعهم سويا والتي مكنته من معرفة رأيه في مسألة فرضية الحجاب سواء في المجالس العامة أو الخاصة، موضحا أنه يطالب المؤكدين على فرضية الحجاب باستخدام لفظ فرض فقهي وليس شرعي.

واستكمل: "معنى شرعى أنه يتحدث باسم الله، وهذا كهنوت غير موجود فى الاسلام".