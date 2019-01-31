كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - بقيادة الصقر - بيراميدز يفوز على القومي بثلاثية وديًا

بيراميدز

خاض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مباراة ودية اليوم الأربعاء تحت القيادة الفنية الأولى لأحمد حسن أمام فريق القومي. ويتولى أحمد حسن المدير الفني السابق لبتروجيت، والمستشار الفني لمالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، المهمة الفنية للفريق بشكل مؤقت. ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره فريق القومي القاهري. ويجري فريق بيراميدز استعداداته لمواجهة الداخلية في الرابع من فبراير المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز. ويتولى أحمد حسن المهمة الفنية بعد إقالة حسام حسن بسبب سوء النتائج، على أن يتسلم المدير الفني المخضرم رامون دياز المهمة عقب مباراة الداخلية مباشرًة.

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