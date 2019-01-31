كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - المصري: بيراميدز عرض 50 مليون لضم إسلام عيسى

إسلام عيسى

نفى محمد الخولي عضو مجلس إدارة النادي المصري اشتراط الزمالك الحصول على إسلام عيسى لاعب الفريق البورسعيدي مقابل الاستغناء عن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الأبيض.

وتعثرت مفاوضات المصري لضم شيكابالا خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تمسك الزمالك ببيعه مقابل 12 مليون جنيه.

وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على القناة "الأولى": "الزمالك لم يدخل إسلام عيسى في صفقة شيكابالا، نحن حسمنا أمر اللاعب وهو مستمر في المصري ولن نبيعه".

وكشف عضو المصري عن تلقي إسلام عيسى عرضًا وحيدًا خلال شهر يناير الجاري من بيراميدز بقيمة مالية كبيرة.

وفي هذا الإطار تابع الخولي حديثه: "لا يوجد سوى عرض وحيد لإسلام عيسى من بيراميدز تجاوز الـ50 مليون جنيه، وتم رفضه لأن سمير حلبية أعلن أنه لن يبيع اللاعب إلا بـ10 مليون دولار".

واختتم: "نتمنى أن يتم حل الأمر بين شيكابالا والزمالك، لأنه من الواضح أن هناك مشكلة بين الطرفين، وأعتقد أن الزمالك لن يقف أمام مصلحة اللاعب".