كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الرابعة والعشرون

الدوري الإنجليزي

أنهى فريق ليفربول، مساء أمس الأربعاء، منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي بعد تعادله مع فريق ليستر سيتي بهدف لمثله.

مانشستر سيتي تعرض للهزيمة في الجولة ذاتها أمام فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في حين تعادل جاره مانشستر يونايتد بصعوبة مع بيرنلي بهدفين لمثلها.

وخسر تشيلسي بنتيجة كبيرة أمام بورنموث بأربعة أهداف دون رد، بينما قلب توتنهام الطاولة على واتفورد وفاز بهدفين مقابل هدف.

كذلك فاز آرسنال على كارديف، في تلك الجولة، بهدفين مقابل هدف.

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي 2018-2019 بعد انتهاء الجولة الرابعة والعشرون:

1 ليفربول 61 نقطة.

2 مانشستر سيتي 56 نقطة.

3 توتنهام 54 نقطة.

4 آرسنال 47 نقطة.

5 تشيلسي 47 نقطة.

6 مانشستر يونايتد 45 نقطة.

7 وولفرهامبتون 35 نقطة.

8 إيفرتون 33 نقطة.

9 واتفورد 33 نقطة.

10 بورنموث 33 نقطة.

11 ليستر سيتي 32 نقطة.

12 وست هام 31 نقطة.

13 برايتون 26 نقطة.

14 نيوكاسل 24 نقطة.

15 كريستال بالاس 23 نقطة.

16 ساوثهامبتون 23 نقطة.

17 بيرنلي 23 نقطة.

18 كارديف 19 نقطة.

19 فولهام 17 نقطة.

20 هدرسفيلد 11 نقطة.