كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:40 صباحاً - بدون رقابة .. الراقصة قمر تنشر صورة علي السرير +18 - صورة



خضعت عارضة الأزياء كيم كاردشيان لجلسة تصوير جديدة نشرت عددًا من صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت كيم في الصور بشعر قصير. يذكر أن كيم كاردشيان تحرص على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقى إعجاب الآلاف من متابعيها على حسابها.​









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