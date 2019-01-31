كشف سيد خالد، أحد مؤسسي حملة "خليها تعنس"، تفاصيل الحملة، مؤكدًا أن المرأة المصرية ليست نكدية، وأن الرجل المصري هو المترتب عليه أداء المرأة المصرية، ولكن الحملة غرضها شراء الأولويات فقط في جهاز العروسين.
وأضاف "خالد"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على قناة "المحور"، أن الرجال لا يستطيعون العيش بدون زواج، ولم نهدد الفتيات بهذه الحملة، ولكن الحملة موجهة للآباء الذين يفرضون تكليفات باهظة على الشباب المتقدمين للخطبة.
وتابع: "عايزين نجيب اللي يفتح بيتنا في الجهاز مش اللي يفتح متحف القاهرة".
كانت هذه تفاصيل خبر أحد مؤسسي "خليها تعنس": لم نهدد الفتيات.. والحملة موجهة للآباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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