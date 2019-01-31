كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:02 صباحاً - نانت يفرض التعادل على سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي

سقط سانت إيتيان في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع نانت، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الفرنسي.

وعلى ملعب بوجوار معقل نانت، تمكن الضيوف من خطف هدف التقدم، عبر لاعب الوسط ريمي كابيلا، في الدقيقة 58، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في التعادل، بالدقيقة 70، عبر المهاجم الغاني عبدالمجيد واريس.

بهذه النتيجة، يحصل كل فريق على نقطة، ليرفع سانت إيتيان رصيده لـ37 نقطة في المركز الـ4 من جدول الـ(ليج آ)، ورصيد نانت لـ24 نقطة في المركز الـ14.