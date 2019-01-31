كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:02 صباحاً - نانت يفرض التعادل على سانت إيتيان في الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي
سقط سانت إيتيان في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع نانت، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الفرنسي.
وعلى ملعب بوجوار معقل نانت، تمكن الضيوف من خطف هدف التقدم، عبر لاعب الوسط ريمي كابيلا، في الدقيقة 58، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في التعادل، بالدقيقة 70، عبر المهاجم الغاني عبدالمجيد واريس.
بهذه النتيجة، يحصل كل فريق على نقطة، ليرفع سانت إيتيان رصيده لـ37 نقطة في المركز الـ4 من جدول الـ(ليج آ)، ورصيد نانت لـ24 نقطة في المركز الـ14.
كانت هذه تفاصيل خبر نانت يفرض التعادل على سانت إيتيان في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.