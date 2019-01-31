كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:02 صباحاً - وداعاً سالا - مباراة نانت وسانت ايتيان تتوقف فى الدقيقة التاسعة

الأرجنتيني إيمليانو سالا

أوقف حكم مباراة نانت ضد سانت إيتيان المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي، المباراة لبضع ثواني فى الدقيقة 9 ، لتحية الجماهير اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا فى المدرجات، والذى اختفا طائرته الأسبوع الماضي.

وكان سالا متجها إلى إنجلترا لتوقيع عقدا مع فريق كارديف سيتي بعد الاتفاق مع ناديه نانت، قبل أن تختفي طائرته الخاصة دون العثور عليها حتى الآن.

الجماهير وجهت التحية للاعبها السابق بترديد اسمه فى الدقيقة 9 حيث كان يرتدى الرقم، وفى مشهد مؤثر بكى البوسني وحيد خاليلوزيتش مدرب نانت عندما ذكر اسم لاعبه.

جدير بالذكر أن عمليات البحث عن اللاعب المفقود لا تزال جارية حتى الآن، حيث لم يتم تأكيد وفاته بشكل رسمي.