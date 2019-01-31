كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:02 صباحاً - بثلاثية مُذلة - يوفنتوس ينهار في أتالانتا ويودع كأس إيطاليا

يوفنتوس وأتالانتا

ودع يوفنتوس منافسات كأس إيطاليا، بعد الخسارة القاسية أمام مضيفه أتلانتا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب "أتلتى أزوري دى إيتاليا"، فى دور الثمانية من المسابقة.

وبذلك يتلقى اليوفى الخسارة المحلية الأولى له هذا الموسم، حيث لم يخسر حتى الآن فى الدورى الإيطالى.

الهدف الأول احرزه البلجيكى تيموثى كاستانى فى الدقيقة 37، وسجل المتألق دوفان زاباتا الذى سجل 15 هدفا فى الكالتشيو هذا الموسم، الهدف الثانى بعدها بدقيقتين فقط.

وشهد الشوط الأول تعرض مدافع يوفنتوس جورجيو كيلينى للإصابة، وغادر ملعب اللقاء فى الدقيقة 27 وشارك بدلا منه البرتغالى جواو كانسيلو.

وفى الشوط الثانى انهى زاباتا على آمال يوفنتوس باحرازه الهدف الثالث فى الدقيقة 86.

وبذلك لحق أتلانتا بكلا من ميلان وفيورينتينا قد فى الدور قبل النهائى، ويتبقى الفائز من لقاء اليوم بالإضافة للفائز من لقاء انتر ميلان ولاتسيو الذى سيقام غدا الخميس.