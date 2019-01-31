كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:02 صباحاً - بالفيديو.. توتنهام يقلب تأخره لفوز على واتفورد بالدوري الإنجليزي

توتنهام

قلب نادي توتنهام، الطاولة على ضيفه واتفورد وحول تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

افتتح كريج كانكارت التسجيل لواتفورد في الدقيقة 38، وعدل هيونج مين سون النتيجة للسبيرز في الدقيقة 80، قبل أن يسجل فيرناندو لورينتي هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد توتنهام إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي الوصيف، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 33 نقطة في المركز الـ9.

كما تعادل ساوثهامتون مع ضيفه كريستال بالاس بهدف لكل منهما. ... بهذه النتيجة، ارتقى كريستال بالاس للمركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن ساوثهامتون.