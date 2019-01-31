كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:02 صباحاً - بالفيديو.. بورنموث يُهين تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

تشيلسي وبورنموث

تلقى تشيلسى هزيمة قاسية أمام بورنموث بنتيجة 4/0 في المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مباريات فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى "البريميرليج" على ملعب فيتاليتي.

وشهد التشكيل تواجد الأرجنتنيى جونزالو هيجواين أساسيا للمرة الأولى فى الدوري الإنجليزي بعد انتقاله للبلوز هذا الشهر على سبيل الإعارة من يوفنتوس.

وعلى الرغم من انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى، إلا أن تشيلسي انهار فى الشوط الثانى واستقبل 4 أهداف بدأت فى الدقيقة 47 عبر جوشوا كينج، وضاعف بروكس النتيجة فى الدقيقة 63، وأضاف كينج هدفه الثانى والثالث لفريقه فى الدقيقة 74، واختتم تشارلى دانيلز الرباعية فى الوقت بدل الضائع.

بتلك النتيجة يتراجع تشيلسى للمركز الخامس فى جدول الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الرابع، بينما ارتقى بورنموث للمركز العاشر برصيد 30 نقطة.