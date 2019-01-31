كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:02 صباحاً - الجار الله - تقدمنا بإعتذار بعد نشر صورة مفبركة لزوجة الأمير محمد بن سلمان

كشف أحمد الجار الله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن صحيفته نشرت صورة لإحدى الصحفيات على أنها صورة لزوجة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي، موضحا أن الصورة التي تم نشرها لم ترسلها الحكومة السعودية ولكن تم جلبها من الإنترنت.

وقال خلال لقائه ببرنامج «ع السيف» المذاع على فضائية «تليفزيون الكويت»، إن نشر الصور بالخطأ أمر وارد، موضحا أنه تم نشر صورة رئيس دولة على خبر لرئيس دولة أخرى، ويتم التصويب في العدد التالي.

وأضاف: «خصومنا على مواقع التواصل الاجتماعي استغلوا الصورة المزعومة لزوجة ولي العهد السعودي للوقيعة بين الكويت والسعودية، والصحيفة اعتذرت عن ذلك، وانتهى الأمر».