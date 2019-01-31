كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:02 صباحاً - هانى الناظر ينصح الفتيات - أرحموا صحتكم وبلاش مكياج كتير

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن بعض مستحضرات التجميل تدمر الشعر والبشرة، مطالبا باستخدام الزيوت الطبيعية لحماية الشعر وخاصة أثناء النزول في مياه البحر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامية خلود زهران المذاع على فضائية «أون أي»، أن مادة الفورمالين تمثل خطورة كبيرة على فروة الرأس، مشيرا إلى أن البشرة الدهنية تظهر عليها علامات اللمعان، على عكس البشرة الجافة.

وأوضح أن الرءوس السوداء في وجه الشاب أو الفتاة هي حبوب الشباب، وليست مرضا، ناصحا الشباب بغسل الوجه بماء بالملح مرتين في اليوم صباحا ومساء وخلال فترة يتم القضاء على حب الشباب.

وأكد أن الاستحمام بمياه بالملح مفيد جدا لجسم الإنسان، موضحا أن الإفراط في استخدام المكياج تصيب بالحساسية، ناصحا المواطنين بتناول 3 لترات من المياه يوميا للقضاء على تجاعيد الوجه فالمياه حيوية جدا لكافة أعضاء الجسد.